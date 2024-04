Vertova | 73enne perde la vita investito dalla propria auto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 aprile 2024). Tragedia in Val Seriana. Aun uomo di 73 anni ha perso ladopo essere stato. Il dramma è accaduto in via degli Alpini attorno alle 13 di giovedì 11 aprile. I primi soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe confermata l’ipotesi che l’uomo sia statosua stessa. Sul posto sono intervenuti un’medica, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge. Seguono aggiornamenti.