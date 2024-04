Verso ok bipartisan a legge antibullismo-cyberbullismo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo una lunga gestazione è in dirittura d'arrivo la Pdl per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del. Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno bocciato i pochi emendamenti presentati e a breve arriverà il mandato ai relatori a riferire in aula. La proposta diè frutto di un lavoroche ha già ottenuto un ok unanime sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. Ora ci sarà la terza lettura che sarà quella definitiva. "Esprimo soddisfazione, convinto del fatto che si possa presto arrivare all`approvazione della Pdl trasversale tra tutte le forze politiche, con una prima risposta importante a questo fenomeno sempre più in crescita", è stato il commento del presidente della commissione Giustizia Ciro Maschio di Fratelli d'Italia.Tra i relatori Devis Dori (Avs), primo firmatario con la ...