Verso Milan-Inter | Alessandro Bastoni recupera per il derby? Le condizioni

Il capitano del Lecce ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Lecce-Empoli - Alexis Blin, capitano del Lecce, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida casalinga con l' Empoli.pianetalecce

Milan – Roma: i diffidati del match - Visualizzazioni: 2 Verso Milan – Roma, c’è l’insidia squalifica e soprattutto i giallorossi rischiano di perdere tre pedine per il ritorno dell’Olimpico. Per il Milan nessun diffidato, la Roma ne risc ...calciostyle

Verso Milan-Roma: attenzione ai diffidati, due top rossoneri sono a rischio per il ritorno - Nella sfida di questa sera tra Milan e Roma, fioccano i giocatori diffidati che dovranno stare attenti a non essere ammoniti per non saltare la gara di ritorno in programma giovedì prossimo allo stadi ...sportpaper