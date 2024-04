Verna | “Ho perplessità sulla gestione De Laurentiis”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Carlo, giornalista Rai, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Qual è il segreto di ‘Tutto il calcio’? “Fatemi ricordare Enrico Ameri. Pochi giorni fa c’è stato il ventennale, con il racconto di autorevoli colleghi come Tonino Raffa e Riccardo che ne hanno ricordato la figura. Erano gli anni in cui esisteva soltanto la radio per poter avere le notiziepartita. Ricorderete che si attendeva di conoscere il risultato della gara. C’era il cuore che batteva. Erano dei veri e propri miti, come Provenzano, un maestro per le discipline acquatiche. C’erano venti milioni di spettatori, non esistevano televisioni o radio private. Per vedere le immagini bisognava attendere la Domenica Sportiva o 90’ Minuto. Erano degli straordinari professionisti. Erano i detentori del racconto della passione più popolare. ...