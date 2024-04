Vento a 120 chilometri orari Varesotto flagellato | 250 interventi dei pompieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sull’ultima perturbazione ha portato ila soffiare oltre 120, causando danni e disagi a Varese e provincia. Sono stati oltre 250 glidei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore fra Varese e Como per alberi caduti, tetti scoperchiati ed allagamenti vari. I vigili del fuoco sono entrati in azione fin dalla tarda nottata di martedì e nella mattinata di mercoledì dove, a causa anche del suolo fradicio di pioggia, sono caduti centinaia di alberi specie nella zona del Lago di Varese lungo la strada provinciale 1. Problemi a Calcinate del Pesce e a Morazzone, dove una pianta ha colpito un’auto parcheggiata distruggendola. Problemi a Varese in Largo Flaiano dove ilha divelto le transenne di un cantiere. In via Manin problemi per la caduta di ...