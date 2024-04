Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il giornalista Enrico Varriale per l’accusa di Stalking e lesioni aggravate ai danni della ex compagna. La vicenda, nata da una denunci a della donna, risale al ... (gazzettadelsud)

Varriale rinviato a giudizio per stalking e violenze alla ex compagna. Il giornalista: “Mai…” - Il giornalista è stato rinviato a giudizio con l'accusa di stalking e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna ...golssip

Enrico Varriale è stato rinviato a giudizio per stalking e violenze alla ex compagna - Durante un'udienza a porte chiuse dello scorso anno, l'ex compagna aveva raccontato che Varriale le avrebbe detto: "Se mi denunci ti ammazzo" per poi iniziare a tormentarla con telefonate e messaggi ...gazzetta

Enrico Varriale rinviato a giudizio per stalking e violenze alla ex - Nuovo processo per il giornalista televisivo Enrico Varriale, accusato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti di una ex compagna. I fatti risalgono al periodo fra dicembre 2021 e ...romatoday