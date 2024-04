“Vado a prendermi Ida!” Uomini e Donne | il cavaliere lascia lo studio e corre dalla dama

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024), se il trono di Ida Platano sia vicino o meno alla conclusione per ora non è dato sapere. Fatto sta che unsi è mosso per andarsela a prendere. Non ha aspettato di vedere Ida in, ma è corso da lei a Brescia. La notizia arriva mentre arriva un’altra clamorosa segnalazione su Mario Cusitore beccato in un bed and breakfast in compagnia di una donna. Contro ilsi è scagliato Tina Cipollari, mai tenero con lui. >>“Cosa mi ha fatto Ursula”., Sossio Aruta con il cuore spezzato: la confessione più amara. “Il suo non era amore” Già nei mesi scorsi aveva dimostrato di non credere alla sincerità del. Al contrario di Ida Platano che sembra credere ad ogni sua parola. Vero o no, lo ...