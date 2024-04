Vaccini | l’Europarlamento boccia la proposta di creare il “Cern della Salute” per tutelare l’interesse pubblico

(Di giovedì 11 aprile 2024) Niente da fare. Ladi istituire un’infrastruttura europea pubblica per gestire le politiche relative a farmaci,e ricerca biomedica non passa l’esame del. La plenaria di Bruxelles – che ieri ha approvato la sua posizione sulla riforma del sistema farmaceutico Ue – hato l’emendamento sostenuto da 50 deputati che puntava appunto a dar vita a quello che era stato ribattezzato il “” Amara consolazione il fatto che il testo abbia visto triplicati i propri consensi tra gli europarlamentari: i voti favorevoli sono stati infatti 156, a fronte di 98 astenuti e 334 contrari. Primi firmatari dell’emendamento erano gli italiani Alessandra Moretti, Brando Benifei e Patrizia Toia, del gruppo dei Socialisti e Democratici, ...

