USA | inflazione inguaia la FED | taglio tassi più lontano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilarriverà ma è decisamente difficile che avvenga a giugno, come qualcuno ipotizzava. Più probabile settembre. I recenti dati sull’sono “deludenti”, serve maggior sicurezza sui progressi sull’“prima di tagliare id’interesse”. È quanto emerge dai verbali relativi all’incontro – terminato il 20 marzo – del Federal Open Market Committee (Fomc), l’organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti. Fed,piùA marzo, il FOMC ha infatti deciso di lasciare id’interesse al 5,25%-5,50%, livello a cui sono stati portati nel luglio dello scorso anno. Quasi tutti all’interno della Fed ritengono, comunque, undeiappropriato quest’anno se ...

L’oro rallenta la corsa dopo i record. Forte il dollaro: nuovo top dal 1990 contro lo yen ed euro sotto quota 1,08. Spread stabile, rendimenti in rialzo. Fitch taglia l’outlook sul debito sovrano ... (ilsole24ore)

Super dollaro con inflazione Usa, a record da metà ’90 sullo yen. Focus euro nel giorno della Bce - La sorpresa arrivata con la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti ha provocato, oltre all’impennata dei tassi dei Treasury, anche il balzo del dollaro, volato nei confronti ...borse

Cina in rosso, i dati macro deludono anche se Goldman Sachs alza le attese sul pil. Yen in caduta, ai minimi dal 1990 - Il dato Usa sull’inflazione più alta delle attese rinforza il dollaro e indebolisce Hong Kong, la cui valuta è legata a quella statunitense. Intanto i prezzi alla produzione in Cina accelerano la disc ...milanofinanza

Wall Street e speranze tagli tassi Fed affossate da inflazione Usa, Treasury suonano l’alert. Oggi il Bce-Day - Wall Street in apnea, dopo la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo Usa, tra i parametri più importanti per monitorare il trend dell’inflazione, relativo al mese di marzo. Il dato ha affossa ...finanza