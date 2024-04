Usa e Giappone | l’alleanza dal sapore di maggior controllo di Washington

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 apr – Sin dai tempi del secondo dopoguerra, gli Usa hanno capito che delnon avrebbero potuto fare a meno. Ecco perché dopo periodi iniziali di colonizzazione diretta dopo i trattati di pace,ha iniziato ad avviarni in via del tutto “indiretta”, sia in termini economici che militari. A ben vedere, l’incontro di ieri alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministrose Fumio Kishida è che la prosecuzione di questa sinergia, oggi più che mai necessaria per entrambe le parti. Con un’accelerazione americana decisa a tenere sottoTokyo il più possibile. Usa e, accordi per un Pacifico anti-cinese Oltre settanta gli accordi confermati trae Tokyo nella giornata di ieri, e tra essi spiccano quelli ...

