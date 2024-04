Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 11 04 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 aprile 2024) No, basta, io ho bisogno di capire di chi sia amico Mario Cusitore perché che asi facciano figli e figliastri è cosa risaputa, ma un atteggiamento così sfacciatamente di parte come quello che vieni COSTANTEMENTE adottato nei confronti di sto cristiano io faccio fatica a ricordarlo. Richiamato in studio nonostante abbia violato le regole del programma e nonostante la tronista NON avesse espressamente chiesto di riaverlo, messo al centro di ogni discorso, spalleggiato, difeso e pure esaltato nel confronto con l’altro corteggiatore, Pierpaolo Siano, che fino ad ora è stato praticamente impeccabile. Ieri Maria è arrivata ad attaccare Pierpaolo dicendogli: “Datti una svegliata, almeno quello (cioè Mario) si sbatte e fa macelli, tu non fa niente” MA COSA CAVOLO DEVONO SENTIRE LE MIE ORECCHIE SIGNORE DAMMI LA PAZIENZA. Cioè, Pierpaolo che ...