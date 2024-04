Uomini e Donne | ex cavaliere dopo la rottura con la dama | “Sono incaz*ato nero | lei non vuole un rapporto civile”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere sul web latra due ex protagonisti del trono over di. Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, cheaver lasciato insieme il dating show condotto da Maria De Filippi e aver partecipato a Temptation Island, hanno iniziato una relazione fatta di alti e bassi, che li ha portati però a diventare genitori della piccola Bianca. In questi anni la coppia ha alternato momenti di grande felicità ad altri di profonda crisi, fino ad arrivare alladefinitiva delle scorse settimane, che in molti avevano imputato ad un tradimento della Bennardo ai danni dell’ex. In realtà le cose non starebbero in questo modo e Sossio, pur non rivelando i motivi che li hanno portati a separarsi ha smentito ...