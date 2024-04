Uomini e Donne | anticipazioni 11 aprile | Mario si dichiara a Ida e vuole che ‘scelga’

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 11 aprile 2024)11: momento importante oggi perCusitore e Ida Platano. Il corteggiatore riuscirà a convincerla?11: Ida uscirà dal programma con? Lui vorrebbe! Ida e(Foto da Facebook)Abbiamo visto l’ex dama di “” un po’ in crisi per l’atteggiamento diCusitore, mentre va molto meglio tra lei e l’altro corteggiatore Pierpaolo Siano. Lui l’ha raggiunta a Brescia, dove la donna era tornata, pensando di non partecipare più alla trasmissione, e hanno fatto una videochiamata con un’amica della ...