(Di giovedì 11 aprile 2024) TRENTO – Tre giorni per esplorare il dipartimento, discutere del mondo iperconnesso e incontrare le imprese attive nel settore dell’information e communication technology. Questo è il piano proposto dal Disi per i suoi studenti, ricercatori e collaboratori con la nuova edizione degli Ict. L’avvio è fissato per martedì 16 alle 9.15 a Povo 1 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Previsione degli uragani con machine learning migliora Usare l’per disegnare le auto del futuro ChatGPT, “l’che aiuta gli hacker nella creazione di malware” Dungeon Alchemist, il nuovo update è in arrivo Samsung Galaxy S23: ecco la nuova serie di smartphone Chatbot ...

UniTrento " Ict Days 2024: tra reti, Internet of everything e intelligenza artificiale: UniTrento " Ict Days 2024: tra reti, Internet of everything e intelligenza artificiale Alle 16, a Povo, sarà la volta di incontrare Negar Rostamzadeh, ex studentessa del dottorato in Information ...

UniTrento " Ict Days 2024: tra reti, Internet of everything e intelligenza artificiale: UniTrento " Ict Days 2024: tra reti, Internet of everything e intelligenza artificiale Alle 16, a Povo, sarà la volta di incontrare Negar Rostamzadeh, ex studentessa del dottorato in Information ...