Un' isola galleggiante a Firenze L' ultima idea della sinistra lascia sbigottiti

(Di giovedì 11 aprile 2024) Molti fiorentini hanno creduto ad un pesce d'aprile fuori tempo. In realtà, il candidato sindaco di centro, Sara Funaro, lo ha detto davvero. Al quotidiano Il Corriere Fiorentino ha confessato di voler realizzare "un'in mezzo all'Arno". Il capoluogo toscano, si sa, è il regnopolemica e prendersi in giro, come ha insegnato il capolavoro di Mario Monicelli, Amici Miei, è pratica assai diffusa nella patria di Dante. E così, in rete sì sono moltiplicati i post sull'argomento. Tra chi lodava la proposta "che sarà particolarmente apprezzata dalle zanzare", a chi suggeriva di spostare sull'isolotto le centinaia di immigrati clandestini africani che, ogni giorno, spacciano droga al parco delle Cascine. Vi è infine, chi ha citato “Gallo cedrone” e l'iconica scena ...