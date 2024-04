Unicredit | i dubbi di Crt sulla lista del nuovo cda

(Di giovedì 11 aprile 2024) La risposta: «Terremo conto dei suggerimenti al prossimo rinnovo dei vertici». L'83% della banca in mano a soci esteri

Ftse Mib: inversione in vista Buy Intesa o Unicredit - La rottura da parte del Ftse Mib della trendline che controllava la salita da gennaio, come segnalato la scorsa settimana, ha provocato un po’ di seguito alla correzione, ma non c’è ancora nulla che ...trend-online

Leonardo crolla dopo warning di Goldman Sachs. È ora di vendere il titolo - Spetta a Leonardo la maglia nera del Ftse Mib dopo che Goldman Sachs ha sollevato dubbi sulla sostenibilità del trend rialzista del settore difesa europeo. Ecco cosa dicono gli analisti.money

Banche italiane: attenti ai titoli a Piazza Affari. Non solo Bce, il grafico alert per l’area euro - I titoli delle principali banche italiane oggi sono in apnea: Mps il titolo peggiore del Ftse Mib. Seguono Unicredit, Intesa, Banco BPM.finanzaonline