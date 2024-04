Under 19 nazionali Al Victor è sufficiente una rete Lo United perde il derby

(Di giovedì 11 aprile 2024) Si è presa tutto sul campo del Borgo San Donnino, grazie al gol di Cenni, l’19 delSan Marino. Un successo di misura che permette ai biancazzurri di scavalcare in classifica i biancazzurri delloRiccione.che non ha avuto scampo nelcasalingo contro la Sammaurese firmato dalle reti di Ferrini e Sullaj. Un gol per tempo che ha permesso agli ospiti di prendersi tutto nel faccia a faccia della parte bassa della classifica.19. Girone E (27ª giornata): Mezzolara-Ravenna 2-3, Piacenza-Corticella 2-2, Borgo San Donnino-San Marino 0-1, Forlì-Aglianese 6-2, Imolese-Carpi 4-2, Prato-Lentigione 2-2, Progresso-Pistoiese 0-1,Riccione-Sammaurese 0-2. Classifica: Piacenza 66; Ravenna ...

