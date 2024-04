Under 16 Serie C Fine settimana a digiuno per biancazzurri e biancorossi

(Di giovedì 11 aprile 2024)senza punti per le formazioni di casa nostra del campionato16 diC. Il Rimini davanti al pubblico amico ha ceduto di misura alla Virtus Verona. Rimini: Pirini, Cenci (11’ st Manzi), Badioni (37’ st Amantini), Lombardi N. (37’ st Mataj), Lombardi L. (40’ st Fontemaggi), Zammarchi, Foschi, Nava, Molfetta (11’ st Grassi), Eco (37’ st Cristiani), Arlotti. A disp.: Perazzi. All.: Masolini. Academy strapazzata in Repubblica dalla capolista Cesena. San Marino Academy: Cenci; Mirchev (41’ Zavoli), Guidi (70’ D’Angeli), Montali (60’ Tani), Delvecchio, Colombini, Molinari (54’ Berardinelli), Deronjic, Grandoni, Pennacchini, Markaj (60’ Baldazzi). A disp.: Conti, Canarezza, Raschi, Giordani. All.: Vangelista.16C. Girone B (20ª giornata): San Marino ...

