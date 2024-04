Under 15 Serie C Fabrizio Frati non bada a spese Poker al Mantova e terzo posto

(Di giovedì 11 aprile 2024) È ildia regalare all’15 diC del Rimini il successo sul campo del(4-2). Rimini: Savoretti, Pedrelli, Odino, Vichi A., Arseni, Biagioni,A., Fulvi, Illuzzi, Casadei,F. All.: Berretta. Vittoria in viaggio anche per la San Marino Academy. Le reti di Ciacci e Marra per stendere il Fiorenzuola. San Marino Academy: Bucci; Valentini, Pala, Tombini, Battazza, Stefani, Partisani, Gheno (58’ Amoretti), Marra, Ciacci (77’ Cervellini), Raschi (74’ Guidi). A disp.: Frisoni, Muccioli. All.: Magnani.15C. Girone B (26ª giornata): Cesena-Spal 3-2, Fiorenzuola-San Marino Academy 1-2, Virtus Verona-Legnago 1-1,-Rimini 2-4, Triestina-Trento ...

Colpo grosso per la Niagara 4 Torri Under 19, che chiude imbattuta il campionato con il punteggio massimo conquistando 16 vittorie in 16 partite. La Niagara passa così di diritto al concentramento ... (sport.quotidiano)

Il gol di Bizzarri regala un punto all’ Under 17 del Rimini con il Fiorenzuola (1-1). Rimini: Di Ghionno, Cenci (40’ st Manzi), Imola (1’ st Drudi), Lepri (35’ st Romualdi), Petrini (40’ st ... (sport.quotidiano)

Alzano Lombardo. Momento magico per l’ Atalanta Primavera che batte 1-0 i pari età del Genoa e in fila la quarta vittoria consecutiva nel Campionato Primavera 1. Un successo di misura, ma prezioso: i ... (bergamonews)

Il Versilia C5 lavora sul futuro. I talenti dell’Under 19 in finale - Chiudere un campionato stravinto da imbattuta. La capolista Versilia C5 ci è riuscita, pareggiando 5-5 contro il Monsummano, salutando così la Serie C1. Anche in questa ultima fatica, i ragazzi di Rog ...msn

Volley, ottime prestazioni dal vivaio rossoblù. Valdimagra punta forte sui giovani. Under 15 e 17 campioni territoriali

Sabato una gara da “Under” Di fronte due dei tre peggiori attacchi del campionato - Nessuno ha segnato meno dell'Empoli nell'attuale campionato e per il Lecce è appena una la marcatura in più messa a referto ...calciolecce