Una sfida nella sfida Cardinale contro Friedkin Sogno americano fra affari italiani

(Di giovedì 11 aprile 2024) La notte di gala meneghina in questo uggioso inizio di primavera Roma-Milan mette in palio un posto in semifinale di Europa League, che non sarà la Champions ma è pur sempre vetrina prestigiosa per chi viene da un altro calcio e ha fame di successi. Vincere un torneo continentale sarebbe motivo di vanto per Gerrye Dan, imprenditori made in Usa e investitori in Italia, forse più attratti dalle grandi competizioni internazionali che dalla serie A. Farsi largo in Europa ha soprattutto un valore economico, decisivo nello sviluppo dei rispettivi business. Così come lo sono gli stadi di proprietà (ha già versato 40 milioni) dove entrambe pe proprietà a stelle e strisce sono in prima linea. I due azionisti di maggioranza di Milan e Roma stanno ben cavalcando, secondo le rispettive ambizioni, l’onda ...