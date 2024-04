Una nuova avventura per le spie speciali di Matthew Vaughn | stasera in tv c' è Kingsman | Il cerchio d' oro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Arriva la cavalleria. Nel senso di un manipolo di cowboy dai nomi di superalcolici. Non c’è niente di serio, ma è sempre tutto estremamente grave quello che accade nel mondo degli agenti segreti diin tv su Italia 1 alle 21.20 va in onda: Ild’oro (2017). Secondo capitolo della saga che ha per protagonisti Colin Firth e Taron Egerton. Il cast di “: Ild’oro” è un trionfo di premi Oscar Questa volta, si aggiungono al cast, nel quale tornano Mark Strong e Sophie Cookson, anche un manipolo di grandi divi di Hollywood. Capitanati da uno scanzonato Channing Tatum, che è circondato da nomi del calibro di Julianne Moore, Halle Berry, Pedro Pascal e Jeff Bridges. A cui si aggiunge Elton John, nei panni del se stesso ...

"In Italia ci sentiamo a casa, siamo i leader di questo mercato con più del 34%. Non abbiamo intenzione di andare via dall'Italia crediamo in questo paese abbiamo capacità, idee e progetti per ... (today)

Firmato il nuovo Regolamento Ue sulla tutela dei marchi di origine controllata - Bruxelles - Oggi (11 aprile) è stato firmato il nuovo Regolamento Ue sulle indicazioni geografiche, alla cerimonia era presente la ...eunews

Attacchi "spyware mercenari": Apple avvisa gli utenti presi di mira in 92 Paesi - La Mela ha avvertito i propri utenti di attacchi spyware ai loro danni, compiuti per cause relative a chi sono o a ciò che fanno. Non è la prima volta che Apple notifica i suoi utenti con avvisi di qu ...hwupgrade

ATP Montecarlo, Bolelli e Vavassori domano gli argentini Gonzalez e Molteni e volano ai quarti di finale - Un'ora di dominio per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. La coppia azzurra è ai quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo, dimostrandosi per l'ennesima volta come uno dei doppi più continui del ...oasport