Una notte da sogno! L'Atalanta domina il Liverpool 3-0 e ipoteca le semifinali Doppietta per Scamacca

(Di giovedì 11 aprile 2024) E` tempo di Europa League. Sfida di assoluto fascino per l`di Gian Piero Gasperini che, ad Anfield,e sconfigge il...

Pubblicato il 11 Aprile, 2024 Nottata davvero movimentata quella vissuta a Sezze , in zona Guglietto . Una delle costruzioni che affacciano proprio sulle antichissime mura poligonali della città è ... (dayitalianews)

La scorsa sembra essere stata una nottata parecchio difficile ed in particolare per un concorrente, che è anche tra preferiti, e più chiacchierati, dai telespettatori de L’ Isola dei Famosi 2024. Lo ... (tuttivip)

Gli abitanti di Kiev tornano nel metrò come rifugio: missili e droni per oltre cinque ore sulla città - Si parlerà di pace in Svizzera, ma senza la Russia. Il governo elvetico ha svelato le date della conferenza internazionale - da tempo annunciata da Kiev - che proverà a trovare una roadmap da presenta ...lastampa

Restano alcune sacche di gas, off limits una parte di Piediripa - Macerata, 11 aprile 2024 – Restano ancora sacche di gas vicino alla perdita registrata a Piediripa. Per questo il sindaco Sandro Parcaroli ha dovuto prorogare di un altro giorno ancora la chiusura del ...ilrestodelcarlino

Bradisismo ai Campi Flegrei, il 30 e 31 maggio le simulazioni di evacuazione dei cittadini - Partiranno dal 22 aprile le esercitazioni della protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Ma è solo il 30 maggio che verranno coinvolti i cittadini con delle vere e proprie simulazioni di evacuaz ...youmedia.fanpage