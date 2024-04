Una maglia | una storia … la Cavese 1981-82 di Giacomo Chinellato

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ladella-82 Oggi per omaggiare la promozione in Lega Pro conseguita la scorsa domenica, condivido un altro storico pezzo della mia collezione di maglie dellanella stagione-82.: laprodotta dal maglificio Natali e differenze con le maglie Ennerre E’ una bellissima lanetta di produzione del Maglificio Natali, con sede a Uzzano (Pistoia). Il maglificio Natali si affiancò ad Ennerre come fornitore delle casacche aquilotte per la stagione/82.Le maglie di questa stagione sono sempre in lanetta (acrilico pesante), così come quelle prodotte da Ennerre. Quelle del Maglificio Natali, però, si differenziano per la presenza dello stemma della società, applicato allain vellutino. Lo stemma ...