Una lettera alla Terra | dalla Marmolada al Kazbek Il cambiamento climatico in un documentario

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il 22 marzo gli alunni dei plessi di Pennabilli, Montecopiolo e Sant’Agata, hanno partecipatovisione deldell’associazione ‘The Climate Route’ che ci ha mostrato quanto i cambiamenti climatici incidano sull’ambiente, sui viaggi e sulla vita quotidiana. Ma com’è nata l’idea per questa impresa? Questo progetto nasce nell’ottobre del 2020 durante la pandemia, con l’idea di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica attraverso specifiche spedizioni, documentando e raccogliendo testimonianze di persone incontrate lungo il cammino. Il gruppo è partito nel giugno 2022 d, detta Regina delle Dolomiti, situata in Trentino-Alto Adige. Il viaggio in giro per il mondo li ha portati fino al monte, montagna della catena del Caucaso, al confine tra la Russia e la ...