Un viaggio musicale tra i matti e la Luna con Daniele Forcella

Grad in the Eighties - La serata "Grad in the Eighties", dedicata alla musica anni '80. In serata la band August Sun drop e il dj Ale D'Amore per far riviere gli anni della disco dance. Telefono: 351.6855578 Email : ...ecodibergamo

Castiglione Olona, concerto ottoni - Il Museo della Collegiata di Castiglione Olona celebra la primavera con un evento musicale eccezionale. Sabato 20 aprile, alle ore 20.45, si terrà il “Concerto di Ottoni Da Monteverdi a Händel”, organ ...varesepress.info

De Gregori e Zalone: ‘Pastiche’, un viaggio musicale tra classici e inediti – disponibile dal 12 Aprile - Scopri 'Pastiche', l'album di De Gregori e Zalone. Un mix di classici e inediti dal 12 aprile su tutte le piattaforme ...lifestyleblog