Un recettore del gusto amaro attivato in modo sorprendente

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un Mechanismo Inatteso nelUn recente studio pubblicato sulla rivista Nature ha rivelato unmeccanismo di attivazione di undel. La percezione delè il risultato di una complessa interazione di segnali chimici e recettori specifici. La ricerca ha evidenziato che questa complessità si riflette anche a livello individuale dei recettori. Dettagli dello Studio Lo studio ha analizzato in dettaglio ildele ha scoperto un meccanismo di attivazione fino ad ora sconosciuto. Questa nuova scoperta potrebbe portare a una maggiore comprensione dei processi sensoriali legati al. L'articolo ...

La febbre emorragica della Crimea-Congo oggi fa meno paura - Tunisi - Non si sono ancora registrati focolai in Italia, ma il virus è presumibilmente già presente nel nostro Paese e si sta lentamente diffondendo in Europa. Un virus temuto, quello della febbre em ...9colonne

Febbre Crimea-Congo, uno studio italiano scopre il recettore - Uno studio pubblicato su Nature ha individuato il recettore dell'ingresso nelle cellule di uno dei virus più tenuti, quello della febbre emorragica Crimea-Congo, letale fino al 40% dei casi e che l'Om ...ansa

Scoperta la serratura della febbre emorragica della Crimea-Congo - Il team dell’Università di Padova, partner di INF-ACT, ha partecipato alla scoperta che può cambiare le strategie di prevenzione di questa malattia infettiva ...lescienze