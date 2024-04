Un progetto di sensibilizzazione per la raccolta di mozziconi sigarette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Alfonsine (Ravenna), 11 aprile 2024 - Saranno presentate venerdì 19 aprile al Centro sociale ‘Il Girasole’ di Alfonsine, le iniziative di un lodevole ed utilediper ladidi sigaretta. Ad avviarlo è l'associazione Plastic Free Alfonsine, sezione locale della Onlus Nazionale. La serie di iniziative, denominata ‘Non buttarla a terra', è realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale della cittadina, il Gruppo Hera e Pro Loco Alfonsine, ed ha come scopo ladella comunità ad attuare abitudini migliori per ladifferenziata e a non buttare a terra iin sigaretta, inquinando l’ambiente. Venerdì 19 aprile alle 20, la struttura situata al civico 8 di viale Orsini ospiterà il primo ...