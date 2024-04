Un posto al sole | trama 11 aprile 2024 | Nunzio in cerca di risposte

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 11 aprile 2024)Cammarota sarà determinato a scoprire la verità ad Unal, come si evince dalladell'episodio in onda giovedì 11. Il giovane chef, negli ultimi tempi, si è riavvicinato a Diana Dalla Valle, dopo la decisione di Rossella di non sposare più Riccardo, ma di voler rimanere da sola per un po' di tempo per fare chiarezza nel suo cuore. Diana esi sono rivisti al cantiere dove lei sta curando, in qualità di architetto, il progetto di ristrutturazione del centro storico promosso da Flavio Bianchi. In quell'occasione, Cammarota ha riconosciuto gli scagnozzi del boss Torrente che lo aggredirono all'uscita dal Caffè Vulcano, dopo averlo provocato all'interno del locale. Il ragazzo ha chiesto spiegazioni a Diana, la quale gli ha svelato ...