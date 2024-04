Un posto al sole | anticipazioni 11 aprile | Clara incontra Eduardo | Ida e Diego insieme

(Di giovedì 11 aprile 2024) Unal, giovedì 112024, terrà compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia con una nuova puntata. Lefanno sapere che, grazie al supporto di Rosa, deciderà di confrontarsi cone metterlo al corrente che la loro relazione, per diverse vedute, non può avere futuro.continuerà a dedicare tutte le sue attenzioni a Ida, da poco tornata a vivere a casa dei coniugi Ferri. Scopriamo qualche spoiler in più sulla nuova puntata della soap. Unal11: Ida ein complicità Nella puntata di Unalche andrà in onda giovedì 112024, vedrà ...

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 aprile 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio sarà pronto a scoprire la verità ... (comingsoon)

Una mamma è chi ti cresce o chi partorisce? Un dilemma atavico della storia dell’umanità che non poteva mancare ad Upas. Alla fine sono sempre i bambini che decidono, in maniera spontanea e naturale. ... (ilfoglio)

La finanza è solo al 5° posto nei portafogli europei - I maxi utili delle banche non sono bastati per convincere gli investitori europei. Dai dati raccolti da BlackRock emerge che il settore finanziario è quinto per peso nei portafogli ...milanofinanza

Play Off 5° posto: Piacenza leader, Verona seconda, Cisterna ok in rimonta - Biancorossi in vetta grazie al successo su Modena, gli uomini di Stoytchev corsari in casa di una Civitanova incapace di reagire nonostante il cambio di allenatore, i pontini vanno sotto ma poi supera ...tuttosport

Play off 5° posto: Rana Verona si rialza e si sbarazza della Lube in tre set - Nella terza giornata dei play off 5°posto di Superlega, all'Eurosuole forum Rana Verona batte Cucine Lube Civitanova 3 a 0.veronaoggi