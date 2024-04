Un nuovo centro per l’autismo nel cuore di Arezzo | un rifugio di inclusione e supporto

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 11 aprile 2024) Oggi, neldi, si è aperta una nuova porta verso l’e il sostegno per coloro che vivono con lo spettro autistico. L’inaugurazione della Cot aretina ha segnato l’inizio di un’opportunità straordinaria: la presentazione dei lavori di ristrutturazione destinati a trasformare un edificio nell’ambito del Parco del Pionta in un avamposto dedicato al. L’investimento totale di 2,6 milioni di euro, di cui 1,6 milioni forniti dall’Asl Toscana Sud Est attraverso un mutuo e 1 milione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato il catalizzatore di questo progetto ambizioso. L’edificio, che un tempo ospitava un ospedale psichiatrico e successivamente era stato adibito a magazzino, è ora in procinto di diventare undi quasi mille metri quadrati, distribuiti su due piani ...