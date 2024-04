Un mare di degrado Costa martoriata tra sabbia scomparsa e rifiuti abbandonati

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il litorale comincia a popolarsi di villeggianti, proprietari di seconde case e stranieri, oltre che residenti, ma il biglietto da visita, in certi punti, è pessimo come nella spiaggia libera davanti alla ex colonia Torino diventata una spiaggia di. Con leggiate la rete arancione di recinzione del cantiere, aperto due anni fa per la bonifica, è finita sepolta sotto la, adesso ricoperta dadel. "Legname, plastica, vetro, immondizia: a quando la pulizia? – chiedono alcuni villeggianti indignati –. Passeggiare in questo tratto è impossibile e pericoloso ed è un peccato lasciare una spiaggia libera così ridotta". "Alcune spiagge libere sono ridotte a discarica, impraticabili e anche pericolose" aggiunge il consigliere comunale del Pd, Daniele Tarantino. Il ...

