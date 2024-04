Un luogo per seppellire Fido e Micio | Può essere in comune con altri paesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Serve un cimitero per animali, almeno per le ceneri". Roberto Sala, anima della sinistra e degli ambientalisti arcoresi, lancia il progetto. "In Brianza credo ci siano solo due esperienze, a Limbiate e Villasanta, oggi c’è una nuova sensibilità", aggiunge l’attivista, che pone la questione alla giunta Bono dopo aver perso l’amata Charlie, "una gatta magica, che ha vissuto a lungo con noi e che abbiamo dovutosotto un albero in un terreno privato". Un’esperienza dolorosa che oltre al distacco somma quella dell’ingiustizia, che viene sentita come tale giorno dopo giorno dal brusco addio. "Bisogna tenere conto delle nuove esigenze che si fanno strada nella società – spiega Sala –. Certo, il progetto potrebbeallargato al resto del territorio". Un tema sul quale forse, secondo lui, varrebbe la pena "di ragionare in termini d’area, o ...