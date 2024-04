Un gelato per i fondi regionali | assunzioni come ricompensa

Milano – È partito il conto alla rovescia per la Milano Gelato Week , il grande evento dedicato al Gelato artigianale che andrà in scena in città tra il 10 e il 14 aprile. Cinque giorni dedicati a ... (ilgiorno)

Pubblicato il 11 Aprile, 2024 E’ appena apparso in alcuni supermercati e già è fonte di ispirazione per meme, reel, video su TikTok, insomma, di tutto e di più suo social. Indipendentemente dalla ... (dayitalianews)

Leclerc ricorda Raikkonen: "Nel paddock era l'icona del gelato" - (Agenzia Vista) Nel corso della presentazione della sua linea di gelati “Lec”, il pilota Ferrari Leclerc ha parlato della passione proprio per ...stream24.ilsole24ore

La dieta di Leclerc in Ferrari: "Tante verdure e proteine, ma non manca il gelato" - “La mia dieta è super variegata, è la sfida che ho dato al mio dietetico, non mi piace molto la routine. È importante quando devo fare dei GP, perché devo essere al 100% quando sono in macchina”, ha a ...ilgiornale

Leclerc anche gelatiere, presenta 'Lec' insieme a Grom - A Milano, insieme al manager Nicolas Todt, ha presentato Lec, il gelato che porta le prime tre lettere del suo cognome nato dalla collaborazione con con Federico Grom e Guido Martinetti. 'Ho dedicato ...ansa