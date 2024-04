Un Chicco di speranza oltre il talento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) In campo si batteva come un leone: anche quando era in una delle sue giornate-no, Federico Luzzi faceva svoltare la partita. Non si sa come: se non bastava il, ci arrivava con la grinta del botolo ringhioso.non c’è più dal 2008: armeggiava con la racchetta già a 3 anni, fu sconfitto ad appena 28 da una malattia terribile. Il suo genio tennistico precoce è ora un simbolo diche valo sport. L’impegno della mamma Paola e della sorella Francesca con l’associazione Fedelux e la sezione Ail ha consentito di aiutare chi è colpito dalla leucemia come Federico. La strada che oggi la città gli dedica, vicino al circolo tennis di San Clemente, è un omaggio meritato aldi Luzzi. La sua famiglia l’ha trasformato in undi. ...