Ultime Notizie Roma del 11-04-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente la cronaca in apertura di giornale sono stati Ritrovati i corpi di Due dei quattro dispersi nell’esplosione avvenuta nella centrale a Bargi nel pressi del Lago di Suviana nel bolognese salgono così a 5 le vittime dell’incidente i vigili del fuoco hanno rinvenuto i cadaveri al nono piano sotto il livello dell’acqua le operazioni di ricerca sono riprese oggi dopo che ieri erano state sospese perché l’acqua all’interno continuava a salire non c’erano le condizioni di sicurezza per intervenire la procura di Bologna ha aperto un’inchiesta quanto si apprende le ipotesi di reato sono disastro colposo e omicidio colposo e oggi a Bologna la rabbia dei sindacati c’è una Mattanza in corso ha detto il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri ha definito così le morti sul ...