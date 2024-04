Ultime Notizie Roma del 11-04-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)Daily News radio giornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato i corpi dei Due dei quattro dispersi nella strage di Suviana Teatro della Scusate Teatro della tragedia la centrale idroelettrica Enel il bilancio È salito così a 5 vittime i soccorritori hanno riportato scenari da incubo uno degli interventi più difficili che sia stato chiamato a gestire nella mia carriera affermato Giuseppe Petrone il responsabile nazionale del servizio sommozzatori dei Vigili del Fuoco è che coordina tutte le squadre di soccorso e i suoi uomini procedono sott’acqua al buio come Dopo il disastro della Costa Concordia ho visto pareti spesse un metro e ottanta letteralmente sfondate come fossero di cartongesso l’esplosione deve essere stata tremenda aggiunto il comandante di sommozzatori ...