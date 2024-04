Ultime Notizie Roma del 11-04-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono andate avanti tutta la notte proseguono ancora senza sosta nonostante le difficoltà le ricerche dei quattro dispersi in seguito alla tragica esplosione avvenuta la centrale idroelettrica di Bargi nel bacino artificiale di Suviana Bologna L’incidente ha causato anche per vittime accertate cinque feriti Ma le possibilità di trovare superstiti sono ridotte al minimo non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi dispersi lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea ha affermato Luca cari dirigente comunicazione dei Vigili del Fuoco parlando delle operazioni di soccorso la guerra in Medio Oriente si infiamma la situazione sul fronte iraniano dopo l’ennesima minaccia di caminhei di ritorsioni per l’attacco israeliano Damasco della viva Verte si ...