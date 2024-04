Ultime Notizie Roma del 11-04-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio proseguono nella centrale idroelettrica di Bargi in provincia di Bologna le complesse Operazioni dei Sommozzatori dei vigili del fuoco per la ricerca dei quattro dispersi Dopo l’esplosione avvenuta due giorni fa le attività al momento non hanno ancora dato esito positivo e soccorritori stanno operando nei piani 8-9-10 sotto lo zero nelle quali è impiegato un dispositivo di soccorso di 100 vigili del fuoco in via di stabilizzazione l’afflusso d’acqua nei piani allagati della centrale situazione che ha consentito la ripresa delle reazioni e cambiamo argomento e andiamo andiamo a Israele a vedere la situazione il governo ha provveduto a tutelare e proteggere tutti i siti a rischio legati alle minacce dell’Iran e Israele l’ambasciata di Israele in Italia è stata ...