Ue | l’aborto entrerà nella Carta dei diritti fondamentali | 336 i voti favorevoli

Usa. Perché la legge dell'Arizona fa cambiare a Trump idea sul "no" all'aborto: Il divieto, però, non entrerà subito in vigore: la Corte Suprema ... Ma il dibattito sull'aborto è stato rilanciato, dimostrando ... dimostrando quanto continui a dividere l'America e quanto potrebbe ...

Aborto, anche la Corte suprema dell'Arizona ha varato un divieto quasi totale dell'aborto: ... ha varato un divieto praticamente totale dell'aborto , sulla ... sulla base di una legge del 1864 che vieta l'interruzione di ... La sentenza - che entrerà in vigore tra 14 giorni - quindi sostituisce la ...