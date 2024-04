Udinese vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I friulani devono sfruttare il fattore casalingo per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i giallorossi non possono prescindere dalla vittoria se vogliono ancora sperare nella Champions.vssi giocherà domenica 14 aprile 2024 alle ore 18VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Situazione preoccupante quella che stanno vivendo i friulani, precipitati al quart’ultimo posto, con appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. A complicare il quadro, il rendimento non eccezionale della squadra di Cioffi nelle ultime cinque partite con sei punti conquistati Dopo essersi lasciati alle spalle il periodo negativo, i giallorossi da circa due mesi sono tornati a macinare punti, tornando così a ...

