Udinese | è emergenza | lesioni muscolari per Thauvin e Lovric

(Di giovedì 11 aprile 2024) Per l’è un periodo molto delicato, tra classifica complicata e un’infermeria già piena, il bilancio si è aggravato con gli infortuni nel match con l’Inter. Dal comunicato del club possiamo intuire che Sandiha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra, mentre Florianha subito una lesione al flessore della coscia sinistra. Per entrambi i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane seguendo l’evoluzione clinica. Per il centrocampista sloveno il rischio è che il campionato sia già finito, con anche la convocazione agli Europei che diventa improbabile, mentre per il campione del mondo francese la speranza di vederlo nell’ultimo scorcio di torneo è più alta. Per la loro sostituzione, in vista della gara interna di domenica con la Roma, Cioffi ricorrerà a Martin Payero, come ...

