(Adnkronos) – La Nato si aspetta che in Ucraina ci sarà "un'offensiva russa ", quindi "bisogna continuare ad aiutare gli ucraini a difendersi, ma è stato ribadito in maniera molto chiara, in più di un ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La Nato si aspetta che in Ucraina ci sarà "un'offensiva russa ", quindi "bisogna continuare ad aiutare gli ucraini a difendersi, ma è stato ribadito in maniera molto chiara, in più di ... (webmagazine24)

Ucraina: Tajani, 'mancano i Patriot, Usa vanno nella direzione del sostegno a Kiev' - Kiev, 11 apr. (Adnkronos) - Di fronte al rischio annunciato da Kiev di perdere la guerra, "l'Ucraina chiede ancora aiuti per la difesa aerea, mancano i Partiot" e la decisione di assistenza militare a ...lanuovasardegna

Iran-Israele, Tajani: no rischi imminenti di attentati in Italia, ma la guardia è alta - Roma, 11 apr. (askanews) – “Il governo ha provveduto a tutelare e proteggere tutti i siti a rischio” legati alle minacce dell’Iran a Israele e “l’ambasciata di Israele in Italia è stata chiusa per 10 ...askanews

Intervista al Ministro Antonio Tajani - Tra gli argomenti trattati nell'intervista: benzina alle stelle, come tutelare i consumatori La guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente. Scenari ...libero