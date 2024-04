Ucraina | forze russe lanciano attacco su larga scala in tutto il Paese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Kiev, 11 apr. (Adnkronos) – Lehanno lanciato nella notte un massiccioaereo in tutta l?, prendendo di mira le infrastrutture in più regioni. Gli attacchi hanno danneggiato strutture energetiche nelle regioni di Kharkiv, Kiev, Zaporizhzhia e Leopoli. Gli ingegneri sono al lavoro per ripristinare i siti danneggiati, ha detto tramite Facebook il ministro dell’Energia Herman Halushchenko. L?aeronautica militare ha emesso un allarme aereo per la maggior parte del, comprese le regioni dell?estremo occidente, nelle prime ore di stamattina. L?esercito ha annunciato che la Russia aveva lanciato droni, missili da crociera dai bombardieri Tu-95 e missili ipersonici Kinzhal verso varie regioni.Sono state segnalate esplosioni nella città di Kharkiv intorno alle 5 del mattino, ora ...