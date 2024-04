Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ormai ci sono pochi dubbi. Le difese dell’stanno cedendo, e la situazione fra i militari è sempre più tesa. La scintilla che ha fatto scoppiare questa minifra le file dei soldati di Zelensky è stata la decisione di sospendere il “piano di smobilitazione”, che prevedeva il congedo per i veterani al fronte impegnati in battaglia per lunghi periodi. Ma di fronte all’inferiorità numerica rispetto alle truppe Russe, il governo di Kiev ha fatto dietrofront. “L’offensiva continua lungo tutta la linea del fronte”, ha dichiarato portavoce del ministero dellaLazutkin. “Periò, attualmente è impossibile indebolire le forze di”. Un annuncio che a provocato la rabbia dei soldati che da 36 mesi stanno combattendo in prima linea, e che hanno visto annullare il progetto di Legge che avrebbe permesso loro ...