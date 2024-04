Ucciso dalla mafia per un “no“ | Storia di mio nonno | un eroe

Pensionato Ucciso. Condanna a 14 anni per moglie e amante - Condannati a 14 anni di carcere la compagna e l'amante per l'omicidio di Piero Luigi Landriani a Milano. Sentenza del gup Baraldo dopo processo con rito abbreviato. Motivazioni entro 90 giorni.ilgiorno

Chicago, il video shock: polizia spara 96 colpi in 40 secondi e uccide un giovane - La polizia di Chicago diffonde un video choc che documenta l'uccisione di un giovane afroamericano di 26 anni, colpito in uno scontro a fuoco in cui gli agenti intervenuti esplodono 96 colpi in 40 sec ...adnkronos

Hai salvato un nuovo articolo - Hamas non in grado di rintracciare 40 ostaggi per rilascio | Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di giovedì 11 aprile, in diretta.corriere