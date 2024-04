Uccise il padre e tentò di ammazzare la madre | confermata la condanna per Marco Eletti a 24 anni

(Di giovedì 11 aprile 2024) È statain secondo grado a 24e due mesi di carcere laper, che il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, nel Reggiano, aveva ucciso ile tentato dilaSabrina Guidetti. La Corte d’Assiste d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado del febbraio 2023, rigettando le richieste della difesa, che puntava a far cadere l’aggravante della premeditazione e chiedeva la concessione delle attenuanti generiche prevalenti. Respinta anche la richiesta della procura, che peraveva chiesto laall’ergastolo. Il movente Sul movente che aveva spintoa uccidere i genitori, secondo l’accusa è da ricondurre alla ...

