Confermata la condanna a 24 anni e due mesi per Marco Eletti per l'omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della madre, il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, nel Reggiano.Continua a ... (fanpage)

Uccise il padre a martellate a San Martino in Rio, Marco Eletti condannato a 24 anni in appello - Confermata in secondo grado la condanna a 24 anni e due mesi di reclusione per Marco Eletti per l’omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della ...gazzettadelsud

Uccise il padre e tentò di ammazzare la mamma: Marco Eletti condannato a 24 anni in appello - Confermata la condanna a 24 anni e due mesi per Marco Eletti per l'omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della madre, il 24 febbraio 2021 ...fanpage

Gaza, il figlio di Barghouti: “Un sogno vedere Netanyahu in prigione, con lui rischio guerra mondiale” - (Adnkronos) - Benjamin Netanyahu "deve essere processato da un tribunale internazionale. Sarebbe un sogno per ogni palestinese vederlo in prigione. Così ...webmagazine24