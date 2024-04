Uccise il diciannovenne Willy | ora si sposa | l’assurda storia del massacratore di Colleferro Scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) La vicenda ha quasi del clamoroso, e la dice lunga sui tempi che stiamo vivendo. Mario Pincarelli, lo ricorderete, è stato condannato a 21 anni di carcere per l’omicidio del giovaneMonteiro Duarte, avvenuto nella notte del 6 settembre 2020. L’uomo, però, secondo “Agenzia Nova”, il prossimo 16 aprile convolerà a nozze. Ovviamente nel carcere in cui si trova ora, a Civitavecchia. E chi sarebbe la donna che si è innamorata di lui mentre era in carcere? Secondo le informazioni al riguardo, la futuraavrebbe visto Pincarelli al Tg durante i tanti servizi su quella tragedia e se ne sarebbe innamorata, tanto da decidere dirlo in carcere. La donna, 28 anni, è di Roma, e avrebbe visto dal vivo il suo futuro marito sola una volta durante un’udienza del processo.>>> Suviana, Uil: “Già segnalati problemi di ...