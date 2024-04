Il conducente del treno non è riuscito a evitare l’impatto e ha travolto il 43enne, morto praticamente sul colpo. Strage familiare in Catalogna – Ilcorrieredellacittà.com Dopo aver accertato ... (ilcorrieredellacitta)

Ha ucciso la moglie e le figlie di 8 e 5 anni, prima di lanciarsi sui binari al passaggio di un treno regionale. In Spagna, dove è accaduto l’episodio, parlano di Triplice femminicidio . Non si ... (news.robadadonne)

Uccide l'ex moglie e i due figli della nuova compagna: "Erano posseduti". I corpi sepolti in giardino - Si è aperto il processo nei confronti di Chad Daybell, il 55enne accusato dei tre omicidio compiuti nel 2019 in Idaho (Stati Uniti), insieme alla nuova moglie Lori Vallow, condannata all'ergastolo lo ...today

Rania di Giordania diventerà nonna: in arrivo il primo figlio del principe Al Hussein - La famiglia reale giordana è molto riservata e attenta a mantenere la privacy di tutti i suoi membri e anche l'annuncio dell'imminente arrivo del primo figlio dell'erede al trono è stato dato con ...tgcom24.mediaset

Papà inietta mercurio alla figlia di un anno per vendicarsi della ex moglie. Condannato a 13 anni insieme alla nuova fidanzata - Colpire la figlia di poco più di un anno d'età per ferire la ex. Un gesto ignobile, per il quale un papà 30enne è statto condannato a 13 anni di carcere ...leggo