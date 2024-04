Twisters investe il CinemaCon con devastanti tornado e Glen Powell in maglietta bagnata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il pubblico delimpressionato dalla potenza devastante deimostrati nei primi materiali video die dalla sensualità degli interpretie Daisy Edgar-Jones.e Daisy Edgar-Jones hanno trovato un modo per rendere sexy anche le devastazioni della natura, come hanno rivelato i primi materiali video dimostrati al. I due attori, accompagnati dalla costar Anthony Ramos, si sono presentati sul palco all'annuale raduno dei proprietari di cinema per offrire un primo sguardo al sequel del disaster movie del 1996 Twister, con Helen Hunt e il compianto Bill Paxton. Come rivela Variety, l'alchimia tra le star di Top Gun: Maverick e Normal People era palpabile. Dalle prime immagini ...